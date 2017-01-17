Кремль приветствует желание Молдавии выстраивать двусторонние отношения

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кремль приветствует настрой Молдавии на выстраивание двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я приветствую, безусловно, настрой, продемонстрированный на выстраивание российско-молдавских отношений нашими молдавскими партнерами. Отмечу, что Молдавия — важный партнер на постсоветском пространстве", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-молдавских переговоров.

"Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса", — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в 2017 году Россия и Молдавия отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Он отметил, что особое внимание в ходе прошедших переговоров стороны уделили развитию взаимной торговли.