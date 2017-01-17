РФ и Молдавия обратят особое внимание на 25-летие установления дипотношений

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия и Молдавия в этом году отмечают 25-летие с момента установления дипломатических отношений, этому событию будет уделено особое внимание, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

"В наступившем году Россия и Молдавия отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Договорились с господином президентом, что обратим внимание на это событие", — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном. Ранее на встрече с президентом Молдавии Путин заявил, что отношения между РФ и Молдавией складывались не лучшим образом в последнее время, но визит Додона в Москву станет толчком для развития связей между странами.