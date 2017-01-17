Политолог прокомментировал пикировку СМИ по вопросу отставки Бордюжи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Отставка Николая Бордюжи с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не связана с его комментарием относительно конфликта на армяно-азербайджанской границе, это обычная пикировка армянских и азербайджанских СМИ, которые используют любой повод, чтобы продвинуть свою версию вокруг этого конфликта, считает политолог Сергей Михеев.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян 29 декабря 2016 года заявил, что азербайджанские военные якобы предприняли попытку диверсии на участке госграницы юго-восточнее села Чинари Тавушской области, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в провокации Армению, заявив, что во время инцидента без вести пропал азербайджанский военный. В секретариате ОДКБ с тревогой восприняли этот вооруженный инцидент, Бордюжа в своем комментарии расценил эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные.

Многие СМИ позднее увязали этот комментарий Бордюжи с его отставкой с поста генсека ОДКБ. Однако в секретариате организации заявили, что полномочия Бордюжи истекли 31 декабря 2016 года в соответствии с решением глав государств, принятым на сессии Совета коллективной безопасности организации в декабре 2015 года.

"Его (Бордюжи – ред.) отставка с этим вопросом никак не связана. А что касается волны в СМИ, ну это обычная пикировка армянских и азербайджанских СМИ. Они используют любой повод для того, чтобы вокруг этого конфликта продвинуть свою версию. Обычно эти версии прямо противоположны: если армянская версия говорит "да", азербайджанская говорит "нет" и наоборот, если азербайджанцы говорят "да", то армяне говорят "нет", — сказал Михеев РИА Новости.

По его словам, в этой ситуации нет ничего нового, так как каждая из сторон пытается любой информационный повод подать в выгодном для нее свете и выдать желаемое за действительное.

"Насколько мне известно, это не связано ни с каким его комментарием. Речь идет о плановой ротации руководства ОДКБ. Это несложно отследить по документам ОДКБ, по выступлениям, по их графику. Эта отставка планировалась, она была всем известна. Это даже не отставка как таковая, это плановая ротация руководства", — подчеркнул эксперт.