В Международном суде ООН подтвердили получение иска Украины против России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Международный суд ООН подтвердил получение иска Украины против России по обвинению в нарушении российской стороной конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации, сообщили в инстанции.

В иске сказано, что, согласно позиции Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение на Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан". Украина полагает, что "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права".

К актам терроризма, которые по утверждению Украины, инициировала Россия, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области.