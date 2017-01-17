Баку высоко оценивает усилия Москвы по карабахскому урегулированию

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (42)

БАКУ, 17 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Баку высоко оценивает усилия Москвы в карабахском урегулировании в апреле 2016 года, заявил во вторник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы высоко ценим усилия России, приложенные для достижения режима прекращения огня 5 апреля прошлого года в Москве во время встречи на уровне начальников генштабов вооруженных сил Армении и Азербайджана… Уверен, что, если Россия займется вопросом со всей серьезностью, тогда статус-кво будет изменен, в регионе восстановится стабильность", — цитирует слова Мамедъярова агентство АПА.

Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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