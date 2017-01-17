Эксперт: ситуация в Косово может перерасти в вооруженный конфликт

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Возможность перерастания инцидента с поездом Белград — Косовска-Митровица в вооруженные столкновения между сербами и албанцами существует, в ситуацию должны вмешаться ООН и миссия ЕС в Косово, заявил РИА Новости российский эксперт, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Пассажирский поезд, который вызвал споры, направился из Белграда в Косовска-Митровицу впервые с 1999 года и не доехал до места назначения из-за угрозы безопасности, остановившись в городе Рашка — на последней станции перед административной границей между центральной Сербией и Косово. Через несколько часов ожидания он поехал обратно, вернувшись в Белград в воскресенье рано утром. Косовские албанцы, провозгласившие одностороннюю независимость в 2008 году, увидели в поезде угрозу своему "суверенитету", угрожая остановить его силой.

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что "будет лично защищать сербов, если на них кто-то нападет в Косово". Готовность отправить вооруженные силы он пояснил тем, что хотя Сербия и не стремится к конфликту и не хочет ни на кого нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан.

"Возможность перерастания инцидента с поездом в горячую фазу, безусловно, есть. Это последнее обострение связано с той ситуацией неопределенности, которая существует в Европе и в ЕС в том, что касается отношений с будущей администрацией США. В последние годы относительную стабильность Косово, в частности, в северных районах, где проживают сербы, удавалось поддерживать благодаря давлению ЕС и тем договоренностям, которые Белград и Приштина подписали под эгидой Брюсселя. Однако сейчас сложилась такая определенная ситуация безвластия в Европейском союзе и во взаимоотношениях ЕС и США", — сообщил Искендеров.

Эксперт напомнил, что именно США выступали главным адвокатом косовских сепаратистов, Вашингтон активнее других продвигал идею косовской независимости.

"Сейчас и со стороны Белграда, и со стороны Приштины есть определенные силы, которые могут попытаться использовать данную ситуацию, чтобы обострить обстановку и попытаться достичь своих целей. Очевидно, что вопрос о пропуске сербского поезда не относится к числу тех, из-за которых должен разгораться вооруженный конфликт, поскольку ЕС при желании решал подобные вопросы, в частности, во взаимоотношениях между Серией и Боснией и Герцеговиной, которые находились фактически в вооруженном конфликте", — указал он.

По мнению специалиста, последние заявления, которые звучат и со стороны президента Сербии Томислава Николича и президента Косово Хашима Тачи больше ориентированы на своих избирателей, чтобы продемонстрировать решимость в отстаивании национальных интересов.

"Эти заявления адресованы, безусловно, и Вашингтону, и Брюсселю. То есть идет такое прощупывание, насколько Брюссель и Вашингтон держат ситуацию под контролем, насколько им интересны Балканы и нельзя ли попытаться осуществить какие-то вопросы, не оглядываясь на Европейский Союз и на США. В этом видится возможный потенциал эскалации возможной напряженности, поскольку, безусловно, у ЕС существует механизм держать под контролем ситуацию", — сообщил Искендеров.

В документах ООН, указал он, а также в соглашении, которое подписали Белград и Приштина, прописаны меры по обеспечению самоуправления косовских сербов.

"Прописаны меры, препятствующие возникновению вооруженных конфликтов и отказ Приштины держать вооруженные албанские подразделения на севере Косово. Сейчас все эти меры проходят проверку на прочность. И если ЕС, если миссия ООН в Косово, которая там сохраняется, не вмешаются, не остудят страсти, дело может дойти и до вооруженных столкновений, в которых будут участвовать, очевидно, не регулярная сербская армия, но какие-то сербские добровольцы. А с другой стороны – вооруженные албанские радикалы не только из Косово, но и из других населённых албанцами районов Балкан. Подобный сценарий вполне возможен", — добавил Искендеров.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.