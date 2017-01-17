Мэй рассчитывает сохранить миграционное пространство Британии и Ирландии

ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает сохранить единое миграционное пространство с Ирландией.

"Мы не можем, выходя из ЕС, забывать о том, что у Великобритании есть наземная граница с ЕС, и сохранение единого миграционного пространства с Республикой Ирландией будет важным для Великобритании приоритетом на предстоящих переговорах с ЕС", — сказала Мэй, выступая во вторник с большой речью, посвященной предстоящему выходу Великобритании из ЕС.

"Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить практическое решение, которое позволит нам сохранить единое миграционное пространство с Республикой Ирландией, в то же время защищая целостность миграционной системы Великобритании", — отметила премьер.