Мэй: Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс скажут свое слово по Brexit

ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости, Мария Табак. Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс получат возможность принять участие в обсуждении условий выхода Великобритании из ЕС в рамках специальной министерской комиссии, объявила во вторник британский премьер Тереза Мэй.

"Автономные регионы получат возможность принять участие. Для этого создана специальная министерская комиссия, в которой участвуют главы регионов. Мы уже получили предложения Шотландии и с нетерпением ждем от других двух регионов", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.