СМИ: Трамп искал возможность заключить сделки в России с 1980-х

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на протяжении около 30 лет неоднократно предпринимал попытки инвестировать в гостиницы или строительство недвижимости в России, однако эти проекты так и не были реализованы, пишет газета New York Times.

В первый раз, как отмечает издание, Трамп посетил в Москву в июле 1987 года. По данным газеты, тогда бизнесмен и его первая супруга Ивана "осмотрели возможные места стройки". На следующий год Трамп заявил, что проект строительства гостиницы потерпел неудачу, так как "в СССР вы ничем не владеете". По его словам, "сложно представить, что можно потратить на что-то миллионы долларов и не владеть этим".

"Трамп неоднократно искал возможность устроить бизнес в России, еще в 1987 году он приезжал туда, чтобы проработать возможность строительства гостиницы. В 1996 году он подал заявку на товарный знак в стране. Его дети и связанные с ним лица не раз появлялись в Москве с целью организации совместных предприятий, проведения встреч с девелоперами и чиновниками", — пишет газета.

В частности, по данным издания, в 2006 году тогда партнер Трампа Феликс Сатер и дети будущего президента США, Дональд Трамп-младший и Иванка, ездили в Москву и на протяжении нескольких дней устанавливали контакты с потенциальными партнерами. В 2013 году сам Трамп, когда приезжал на проводившийся в Москве конкурс "Мисс Вселенная", "использовал свой визит как шанс обсудить сделки в строительстве", отмечает газета.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что "никак не связан с Россией". По его словам, Россия "никогда не пыталась использовать рычаги давления" на него.

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборов США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.