Польская оппозиция обвинила Качиньского в атаке на самоуправление

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Намерение главы правящей патрии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского изменить избирательное право является атакой на местные органы самоуправления, заявил в понедельник глава парламентской фракции крупнейшей в стране партии "Гражданская платформа" Славомир Нойман.

Качиньский ранее заявил, что "очень бы хотел", чтобы выборы в 2018 году в Польше прошли на основе новых правил. В числе предложений, озвученных главой правящей партии, — ограничение сроков исполнения полномочий председателей гмин (наименьшей территориальной единицы Польши). По мнению Качиньского, один человек не должен возглавлять гмину более двух сроков подряд.

"То, что предлагает Ярослав Качиньский, кажется атакой на самоуправление", — заявил Нойман, которого цитирует агентство PAP.

По словам политика, цель таких действий — отстранение от должностей оппозиционных председателей гмин, а также ускорение проведения местных выборов.

В свою очередь глава "Гражданской платформы" Гжегож Схетына заявил, что Качиньский и правящая партия хотят лишить местное самоуправление автономии и стремятся к централизации власти. Схетына отметил, что его партия сделает все, чтобы сохранить субъективность местного самоуправления, его влияние на решения и присутствие в системе польского государства.