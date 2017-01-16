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В мире

Скоростные поезда между Меккой и Мединой начнут ходить в марте 2018 года

19:3416.01.2017
(обновлено: 19:35 16.01.2017)
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Мекка. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Строительство скоростной железной дороги с участием испанских компаний между Меккой и Мединой завершится к марту 2018 года, заявил министр развития Испании Иньиго де ла Серна.

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza
Король Испании ведет в Эр-Рияде переговоры по расширению сотрудничества
Саудовская сторона окончательно согласилась на перенос сроков завершения строительства – согласно предыдущим договоренностям, строительство дороги должно было завершиться к началу 2017 года. Кроме того, сумма контракта будет увеличена на 150 миллионов евро из-за дополнительных расходов, которые понесут испанские компании.

"Эти переговоры продолжались много времени, сейчас есть гарантии, что мы закончим работы и сдержим свои обязательства", — цитирует министра агентство EFE.

По его словам, в марте 2018 года дорога заработает в полном объеме, однако отдельные поезда начнут ходить уже в конце текущего года. Он отметил, что новые условия сделки обсуждали на личной встрече в Эр-Рияде короли Испании и Саудовской Аравии Фелипе VI и Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Соглашение на сумму 6,736 миллиарда евро – самый крупный контракт по строительству испанскими компаниями объектов инфраструктуры

Ночной вид города Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AFP 2017/ Saul Loeb
Испанская делегация обсудит в Саудовской Аравии поставки пяти корветов
за пределами страны. В строительстве участвуют испанские Renfe, ADIF, INECO, Copasa, OHL, Talgo, а также две саудовские компании. Соглашение было заключено еще в 2011 году, его лоббировал бывший глава государства, король Хуан Карлос. Предполагается, что время в пути скоростных поездов между Меккой и Мединой (450 километров) составит 2,5 часа.

Кроме того, де ла Серна заявил, что "отношения с Саудовской Аравией прекрасные и они не перестают развиваться", что, по мнению министра, обеспечит новые проекты Испании в этой арабской стране.

Король Испании в понедельник завершил трехдневный визит в Саудовскую Аравию. В это же время в саудовскую столицу также прибыли

Паломники в Мекке
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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испанские предприниматели, в том числе руководство судостроительной компании Navantia, которое обсуждало контракт о строительстве для арабского государства пяти корветов на сумму в 2 миллиарда евро.

Общая сумма испанских контрактов в Саудовской Аравии составляет 17 миллиардов евро, в том числе, по строительству нефтеперерабатывающих заводов, электростанций и заводов по опреснению воды. Кроме того, Испания заключает с Саудовской Аравией соглашения о поставках военной техники и оружия: сумма за первые шесть месяцев 2016 года составила 70 миллионов евро. Осенью правительство сняло ограничение на поставки артиллерийских боеприпасов в Саудовскую Аравию на сумму в 40 миллионов евро. С 2010 года торговый оборот между Испанией и Саудовской Аравией увеличился в три раза.

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