Могерини рассказала о возможном соглашении между США и Британией

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Пока Великобритания находится в Евросоюзе, она не может вести никакие переговоры о торговых соглашениях с третьей страной, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я хотела бы отметить один вопрос, мы обсудили его в том числе с (главой МИД Великобритании) Борисом Джонсоном, что пока страна является членом ЕС, и которой Великобритания продолжает быть семь месяцев спустя после референдума, пока страна является страной-членом, не может быть двусторонних переговоров ни по каким торговым соглашениям с третьей стороной", — заявила Могерини журналистам после заседания глав МИД стран-членов Евросоюза.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия выхода страны из ЕС. Как рассказал Трамп в интервью британской газете Times, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью". Борис Джонсон, выступая перед журналистами, назвал это заявление "очень хорошей новостью".