Большинство граждан Молдавии готовы поддержать Партию социалистов

КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Большинство граждан Молдавии готовы поддержать на парламентских выборах Партию социалистов республики, свидетельствуют данные опроса, представленного в понедельник ассоциацией социологов и демографов страны.

Исследование показало, что если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в парламент, то большинство голосов получила бы Партия социалистов — 37,8%. "Платформа "Достоинство и правда" заручилась бы поддержкой 9,2% избирателей, партия экс-министра просвещения Майи Санду "Действие и солидарность" — 8,7%, Демпартия – 7,2%, а "Наша партия" под руководством Ренато Усатого — 6,1%.

Остальные политформирования не смогли бы преодолеть шестипроцентный порог для прохождения в парламент страны. Речь идет о Партии коммунистов, Народной европейской партии под руководством экс-премьера Юрия Лянкэ, Либеральной партии и Либерально-демократической партии.

При этом 6% опрошенных не будут принимать участие в выборах, а 17% не знают, кому отдать свой голос.

Согласно опросу, ни одна политическая партия страны не пользуется абсолютным доверием со стороны населения страны. Однако большинство респондентов определило Партию социалистов на первое место в рейтинге доверия с 39%. Следом расположились "Платформа "Достоинство и правда" — 27%, партия "Действие и солидарность" — 24%, "Наша партия" — 20%, а Демпартия – 15%.

Парламентские выборы в Молдавии намечены на осень 2018 года. При этом большинство опрошенных (55%) высказываются за проведение досрочных парламентских выборов.

Исследование проводилось со 2 по 10 января. В нем приняли участие 1 тысяча 179 человек из 76 населенных пунктов республики. Максимальная погрешность составляет около 3%.

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