Финский парламентарий Илкка Канерва станет кандидатом на пост генсека ОБСЕ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат парламента Финляндии Илкка Канерва станет кандидатом страны на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает телерадиокомпания Yle.

Срок полномочий действующего генерального секретаря ОБСЕ, итальянца Ламберто Заньера истекает в июне 2017 года.

По сообщению финского МИД, ожидается, что своих кандидатов на пост генсека выдвинут еще несколько стран-членов ОБСЕ.

Канерва занимал пост председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ с 2014 по 2016 год. Кроме того, 68-летний депутат возглавлял МИД в 2007-2008 годах.