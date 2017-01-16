Суд приговорил армянского оппозиционера Сафаряна к двум годам тюрьмы

ЕРЕВАН, 16 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш Еревана на заседании в понедельник приговорил активиста оппозиционной организации "Учредительный парламент" Геворга Сафаряна к двум годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал Сафаряна виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 316 уголовного кодекса Армении ("применение насилия в отношении представителя власти" — ред.) и приговорил его к лишению свободы сроком на два года", — сказал собеседник агентства.

Сафарян был задержан на площади Свободы в Ереване 1 января 2016 года и арестован на два месяца по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Впоследствии срок был продлен. Согласно информации правоохранителей, Сафарян применил насилие по отношению к командиру четвертого батальона полиции Армении капитану Гегаму Хачатряну.

Сафарян проходил в качестве обвиняемого в 2015 году по делу о подготовке массовых беспорядков 24 апреля (День памяти жертв геноцида армян), однако уже в мае того же года в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.