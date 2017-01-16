Правозащитники Украины объединились в коалицию для борьбы с пытками

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Двенадцать общественных правозащитных организаций из Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Кропивницкого, Луцка, Херсона и Черткова создали коалицию по противодействию пыткам, заявил в понедельник директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"Мы решили создать эту коалицию сегодня, потому что у нас есть много новых вызовов, прежде всего связанных с конфликтом на востоке, где пытки, к сожалению, применяют очень широко", — сказал Захаров на пресс-конференции.

По его словам, участники коалиции намерены осуществлять визиты в исправительные учреждения страны и проводить мониторинг на предмет пыток.

Захаров также отметил, что на Украине проблема применения пыток со стороны правоохранительных органов всегда стояла остро, однако власти не предпринимают шагов по противодействию этому.