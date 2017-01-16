В ДНР заявили о срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске

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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Встреча подгруппы по гуманитарным вопросам по Донбассу в Минске фактически была сорвана, представитель Киева покинула заседание, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.

"Некорректными заявлениями, истеричными выпадами и абсолютно недипломатичным поведением госпожа Ирина Геращенко (представитель Киева в подгруппе — ред.) в сущности заводит вопросы обмена пленными в глухой угол. Более того, уйдя по-английски, украинский представитель фактически сорвала заседание гуманитарной подгруппы", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, Пушилин назвал поведение представителя Киева некорректным.

"В отсутствие Виктора Медведчука (представитель Киева в гуманитарной подгруппе — ред.) отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. Представители ЛНР и ДНР зафиксировали тот факт, что вести обсуждение вопросов обмена пленными без присутствия на встречах Виктора Медведчука не имеет смысла", — добавила Талакина.