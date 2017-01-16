О пострадавших в результате стрельбы в Мексике россиянах информации нет

МЕХИКО, 16 янв — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Информации о пострадавших россиянах в результате стрельбы на музыкальном фестивале BPM в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен пока нет, сообщил РИА Новости консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.

По последним данным главы администрации Плайи-дель-Кармен, убиты пять человек, от десяти до 15 получили ранения, в том числе в результате возникшей давки. Среди пострадавших — граждане США, Канады и Колумбии.

"Ситуация взята нами по контроль, подключился почетный консул России в Канкуне, но пока данных о пострадавших россиянах у нас нет", — сказал Болбот.

Управление общественное безопасности Плайи-дель-Кармен уже сообщило о задержании четырех подозреваемых в причастности к нападению на ночной клуб, где проходил фестиваль. Среди погибших есть иностранцы, однако их национальность пока не установлена.