В Лондоне собрали 600 тысяч фунтов на помощь больным российским детям

ЛОНДОН, 16 янв — РИА Новости, Мария Табак. Благотворительный концерт оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna, частные пожертвования и аукцион в пользу фонда Gift of Life, состоявшиеся в Лондоне в минувшую субботу, принесли более 600 тысяч фунтов стерлингов в помощь российским детям с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщила РИА Новости в понедельник представитель фонда.
"Это был невероятный концерт, все прошло на одном дыхании, ужасно трогательно, красиво и достойно", — поделился своими впечатлениями с РИА Новости один из присутствовавших на концерте зрителей.
Ванесса Редгрейв в конце концерта сказала: "Поддержать Чулпан, Дину, всех, кто помогает детям — большая честь для меня".
После концерта фонд Gift of Life провел VIP-прием и благотворительный аукцион. Среди лотов были билеты на вечер музыки и балета на Дягилевском фестивале с туром за кулисы и автограф-сессией Курентзиса, день на Зальцбургском фестивале и подарок от Чулпан Хаматовой – ежедневник с более чем 180 пожеланиями от звезд кино, эстрады, театральных артистов, известных политиков, выдающихся спортсменов.
"Для взрослого человека нет большего ужаса, чем ужас перед болезнью или смертью ребенка. И нет большего счастья, чем видеть этого ребенка здоровым. Самый светлый подвиг, который может совершить человек – это спасти чью-то конкретную жизнь. Конечно, мы не властны над смертью, но мы можем бороться с ней до самого победного конца. Иначе, зачем нам дана такая прекрасная музыка и такие великие стихи, если мы будем равнодушны к трепету самой жизни", — сказала Хаматова по итогам вечера.
Фонд Gift of Life был основан в 2011 году, чтобы дать возможность фонду "Подари жизнь" обратиться к благотворителям за пределами России — как иностранцам, так и выходцам из России, живущим в Великобритании и других странах. Фонду уже удалось собрать более 2,5 миллиона фунтов и помочь более чем 260 детям, в том числе покупкой жизненно важных лекарств, недоступных в России, а также поисками подходящих доноров костного мозга.