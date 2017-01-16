США
17.0117 января07:02МСК
USD59.61+0.24
EUR63.23+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Лондоне собрали 600 тысяч фунтов на помощь больным российским детям

17:3116.01.2017
(обновлено: 17:33 16.01.2017)
18440
Благотворительный вечер Gift of Life в Лондоне
© Фото: Evgenia Basyrova

ЛОНДОН, 16 янв — РИА Новости, Мария Табак. Благотворительный концерт оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna, частные пожертвования и аукцион в пользу фонда Gift of Life, состоявшиеся в Лондоне в минувшую субботу, принесли более 600 тысяч фунтов стерлингов в помощь российским детям с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщила РИА Новости в понедельник представитель фонда.

Учредитель фонда Подсолнух, режиссер Тимур Бекмамбетов
© Фото: Предоставлено фондом "Подсолнух"
Бекмамбетов: не можем творить чудеса, но ставим перед собой задачу помогать
На вечере прозвучала музыка из балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Курентзис, обладатель многочисленных музыкальных и театральных премий, в том числе шести "Золотых масок", специально для этого концерта отобрал и интерпретировал несколько фрагментов из произведения Прокофьева. Британские актеры Рэйф Файнс и Ванесса Редгрейв, и российские актрисы, соучредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина Корзун прочли сонеты и отрывки из пьес Шекспира на русском и английском языках.

"Это был невероятный концерт, все прошло на одном дыхании, ужасно трогательно, красиво и достойно", — поделился своими впечатлениями с РИА Новости один из присутствовавших на концерте зрителей.

Ванесса Редгрейв в конце концерта сказала: "Поддержать Чулпан, Дину, всех, кто помогает детям — большая честь для меня".

© Фото: Katerina Nikitina
Дина Корзун на благотворительном вечере Gift of Life в Лондоне

Лепка из пластилина
© Flickr/ 3ABXO3
Арт-терапия для родителей "редких" детей: как преодолеть стресс
"Это огромная честь — помогать фонду Gift of Life и быть свидетелями того, что они делают. Темой сегодняшнего вечера стала любовь, и конечно — жизнь. И мы получили этот дар, дар жизни и дар любви от двух великих художников – Прокофьева и Шекспира, и вместе смогли помочь детям. Спасибо за вашу поддержку!" — отметил, в свою очередь, Рэйф Файнс.

После концерта фонд Gift of Life провел VIP-прием и благотворительный аукцион. Среди лотов были билеты на вечер музыки и балета на Дягилевском фестивале с туром за кулисы и автограф-сессией Курентзиса, день на Зальцбургском фестивале и подарок от Чулпан Хаматовой – ежедневник с более чем 180 пожеланиями от звезд кино, эстрады, театральных артистов, известных политиков, выдающихся спортсменов.

© Фото: Katerina Nikitina
Гости на благотворительном вечере Gift of Life в Лондоне

Директор АНО Детский хоспис протоиерей Александр Ткаченко
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Помогать больным детям – ответственность, которую мы несем перед обществом
Поддержку организаторам вечера оказали Phenomen Trust, бизнесмен Роман Абрамович, компании "Аэрофлот" и "Лаборатория Касперского", а также отель Corinthia.

"Для взрослого человека нет большего ужаса, чем ужас перед болезнью или смертью ребенка. И нет большего счастья, чем видеть этого ребенка здоровым. Самый светлый подвиг, который может совершить человек – это спасти чью-то конкретную жизнь. Конечно, мы не властны над смертью, но мы можем бороться с ней до самого победного конца. Иначе, зачем нам дана такая прекрасная музыка и такие великие стихи, если мы будем равнодушны к трепету самой жизни", — сказала Хаматова по итогам вечера.

© Фото: Katerina Nikitina
Чулпан Хаматова на благотворительном вечере Gift of Life в Лондоне

 

Татьяна Москалькова во время церемонии награждения лауреатов медали Спешите делать добро
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медаль российского омбудсмена "Спешите делать добро" нашла своих героев
"Спасти одного ребенка, помочь одному ребенку – это доступный подвиг для каждого. Как и божественная музыка и поэзия, которые мы слышали – каждый человек может ее понимать. Наш концерт — уникален, поскольку все его участники собрались из разных уголков мира специально для помощи детям. И вместе с ними, а также вместе со зрителями, которые купили билет и тем самым сделали пожертвование в фонд Gift of Life, мы подарили надежду на выздоровление нескольким детям", — отметила, в свою очередь, Корзун.

Фонд Gift of Life был основан в 2011 году, чтобы дать возможность фонду "Подари жизнь" обратиться к благотворителям за пределами России — как иностранцам, так и выходцам из России, живущим в Великобритании и других странах. Фонду уже удалось собрать более 2,5 миллиона фунтов и помочь более чем 260 детям, в том числе покупкой жизненно важных лекарств, недоступных в России, а также поисками подходящих доноров костного мозга.

© Фото: Katerina Nikitina
Благотворительный вечер Gift of Life в Лондоне
Комментировать
+
В мире
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.