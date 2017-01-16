В Лондоне собрали 600 тысяч фунтов на помощь больным российским детям

ЛОНДОН, 16 янв — РИА Новости, Мария Табак. Благотворительный концерт оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna, частные пожертвования и аукцион в пользу фонда Gift of Life, состоявшиеся в Лондоне в минувшую субботу, принесли более 600 тысяч фунтов стерлингов в помощь российским детям с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщила РИА Новости в понедельник представитель фонда.

На вечере прозвучала музыка из балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Курентзис, обладатель многочисленных музыкальных и театральных премий, в том числе шести "Золотых масок", специально для этого концерта отобрал и интерпретировал несколько фрагментов из произведения Прокофьева. Британские актеры Рэйф Файнс и Ванесса Редгрейв, и российские актрисы, соучредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина Корзун прочли сонеты и отрывки из пьес Шекспира на русском и английском языках.

"Это был невероятный концерт, все прошло на одном дыхании, ужасно трогательно, красиво и достойно", — поделился своими впечатлениями с РИА Новости один из присутствовавших на концерте зрителей.

Ванесса Редгрейв в конце концерта сказала: "Поддержать Чулпан, Дину, всех, кто помогает детям — большая честь для меня".

© Фото: Katerina Nikitina Дина Корзун на благотворительном вечере Gift of Life в Лондоне

"Это огромная честь — помогать фонду Gift of Life и быть свидетелями того, что они делают. Темой сегодняшнего вечера стала любовь, и конечно — жизнь. И мы получили этот дар, дар жизни и дар любви от двух великих художников – Прокофьева и Шекспира, и вместе смогли помочь детям. Спасибо за вашу поддержку!" — отметил, в свою очередь, Рэйф Файнс.

После концерта фонд Gift of Life провел VIP-прием и благотворительный аукцион. Среди лотов были билеты на вечер музыки и балета на Дягилевском фестивале с туром за кулисы и автограф-сессией Курентзиса, день на Зальцбургском фестивале и подарок от Чулпан Хаматовой – ежедневник с более чем 180 пожеланиями от звезд кино, эстрады, театральных артистов, известных политиков, выдающихся спортсменов.

© Фото: Katerina Nikitina Гости на благотворительном вечере Gift of Life в Лондоне

Поддержку организаторам вечера оказали Phenomen Trust, бизнесмен Роман Абрамович, компании "Аэрофлот" и "Лаборатория Касперского", а также отель Corinthia.

"Для взрослого человека нет большего ужаса, чем ужас перед болезнью или смертью ребенка. И нет большего счастья, чем видеть этого ребенка здоровым. Самый светлый подвиг, который может совершить человек – это спасти чью-то конкретную жизнь. Конечно, мы не властны над смертью, но мы можем бороться с ней до самого победного конца. Иначе, зачем нам дана такая прекрасная музыка и такие великие стихи, если мы будем равнодушны к трепету самой жизни", — сказала Хаматова по итогам вечера.

© Фото: Katerina Nikitina Чулпан Хаматова на благотворительном вечере Gift of Life в Лондоне

"Спасти одного ребенка, помочь одному ребенку – это доступный подвиг для каждого. Как и божественная музыка и поэзия, которые мы слышали – каждый человек может ее понимать. Наш концерт — уникален, поскольку все его участники собрались из разных уголков мира специально для помощи детям. И вместе с ними, а также вместе со зрителями, которые купили билет и тем самым сделали пожертвование в фонд Gift of Life, мы подарили надежду на выздоровление нескольким детям", — отметила, в свою очередь, Корзун.

Фонд Gift of Life был основан в 2011 году, чтобы дать возможность фонду "Подари жизнь" обратиться к благотворителям за пределами России — как иностранцам, так и выходцам из России, живущим в Великобритании и других странах. Фонду уже удалось собрать более 2,5 миллиона фунтов и помочь более чем 260 детям, в том числе покупкой жизненно важных лекарств, недоступных в России, а также поисками подходящих доноров костного мозга.