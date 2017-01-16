Контактная группа обсудит соблюдение режима тишины в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Контактная группа по Украине на встрече в Минске обсудит вопросы соблюдения режима тишины в Донбассе и выполнения соглашения о разведении сил, сообщила пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.

Ранее в пресс-службе полпреда Украины на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы сообщили, что в Минске началось первое в этом году заседание контактной группы.

"В Минске началось первое в наступившем году заседание контактной группы. На повестку дня вынесены вопросы соблюдения режима тишины, реализации Решения о разведении сил и средств, а также возобновления работы экономической подгруппы", — написала на своей странице в Facebook Талакина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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