"Оппозиционный блок" выступил против повышения зарплат народным депутатам

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционный блок" выступает против повышения зарплат народных депутатов, сообщила в понедельник ее пресс-служба со ссылкой на лидера фракции Юрия Бойко.

"Фракция "Оппозиционный блок" не будет голосовать за утверждение сметы Верховной рады на 2017 год, поскольку она содержит пункт о повышении заработной платы народным депутатам", — сказал Бойко.

По его словам, повышать выплаты народным депутатам — неправильный шаг.

Согласно сообщению, "Оппозиционный блок" в 2016 году выступил с инициативой уменьшения заработной платы депутатам Верховной рады.

Ранее Бойко заявил, что законопроекты, которые инициируют депутаты из его фракции, игнорируются парламентом, за 2016 год не было принято ни одного закона под их авторством.