Эрдоган выразил Атамбаеву соболезнования в связи с крушением Boeing
АНКАРА, 16 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган позвонил своему киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву и выразил соболезнования в связи с крушением Boeing близ Бишкека, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.
Транспортный самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник.
Самолет вылетел за пределы ВПП и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома. По данным МЧС, всего в результате авиакатастрофы погибли 37 человек. МАК и руководство Киргизии сообщают о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа.
В разговоре с Атамбаевым Эрдоган выразил соболезнования народу Киргизии. В свою очередь, киргизский президент информировал турецкого коллегу о деталях расследования причин катастрофы.
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Спасательные работы на месте крушения турецкого самолета под Бишкеком
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник.
Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.
Грузовой борт дважды пытался зайти на посадку. Самолет задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы.
После приземления самолет буквально протаранил жилые дома поселка и загорелся.
При крушении грузового самолета Boeing 747-400 под Бишкеком установлена гибель 31 человека и найдены фрагменты девяти тел, сообщила в понедельник пресс-служба президента Киргизии.
Президент Киргизии поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения самолета для ликвидации последствий трагедии.
На месте крушения работают военные и спасатели.
Госпитализированы 11 жителей дачного поселка, пострадавших в результате крушения самолета.
На месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком.
Военные на месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
Для расследования ЧП создана правительственная комиссия.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы президента Киргизии, готовится указ об объявлении вторника, 17 января, днем траура по погибшим.