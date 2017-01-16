Эрдоган выразил Атамбаеву соболезнования в связи с крушением Boeing

АНКАРА, 16 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган позвонил своему киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву и выразил соболезнования в связи с крушением Boeing близ Бишкека, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

Транспортный самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник.

Самолет вылетел за пределы ВПП и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома. По данным МЧС, всего в результате авиакатастрофы погибли 37 человек. МАК и руководство Киргизии сообщают о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа.

В разговоре с Атамбаевым Эрдоган выразил соболезнования народу Киргизии. В свою очередь, киргизский президент информировал турецкого коллегу о деталях расследования причин катастрофы.