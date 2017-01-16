Депутаты Рады Украины инициировали увольнение и.о. главы Минздрава

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционного блока" зарегистрировали в парламенте проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за якобы неудовлетворительную деятельность, сообщается в понедельник на сайте законодательного органа.

Ранее фракция "Оппозиционный блок" заявила, что Супрун якобы виновата в срыве программы госзакупок лекарств в 2016 году. Также в партии считают, что украинская медицина никогда не была в таком плачевном состоянии, как при Супрун.

Текст проекта постановления пока отсутствует на сайте парламента.

Согласно украинскому законодательству, парламент страны наделен полномочиями увольнять министров. Для этого необходимо не менее 226 голосов парламентариев.

Правительство Украины летом 2016 года назначило директора по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев Супрун и.о. министра здравоохранения. По информации СМИ, она родилась в городе Детройт в США и осенью 2013 года вместе с мужем переехала на Украину.