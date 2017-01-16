Организаторы мексиканского фестиваля подтвердили гибель четырех человек

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на музыкальном фестивале BPM в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен, еще 12 получили ранения, сообщили организаторы мероприятия.
По данным организаторов, среди погибших были сотрудники охраны ночного клуба. Как сообщается, организаторы находились в тесном сотрудничестве с местной полицией для обеспечения безопасности во время фестиваля.
Ранее журнал EDM Sauce сообщил, что стрельба началась около 02.00 (11.00 мск). В ее результате, по разным данным, погибли от пяти до 12 человек. По сведениям издания, было зафиксировано по меньшей мере восемь выстрелов. Согласно предварительным данным, произошедшее не было террористическим актом.