Организаторы мексиканского фестиваля подтвердили гибель четырех человек

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на музыкальном фестивале BPM в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен, еще 12 получили ранения, сообщили организаторы мероприятия.

"С прискорбием вынуждены сообщить, что полиция подтвердила сообщения о действовавшем в одиночку стрелке снаружи ночного клуба Blue Parrot в Плайя-дель-Кармен, в результате чего погибли четыре человека и 12 получили ранения", — говорится в заявлении, размещенном на официальной странице фестиваля в Facebook.

По данным организаторов, среди погибших были сотрудники охраны ночного клуба. Как сообщается, организаторы находились в тесном сотрудничестве с местной полицией для обеспечения безопасности во время фестиваля.

"Наши мысли и молитвы сейчас с жертвами и их семьями, а также со всеми, кто пострадал в результате данных событий", — говорится в заявлении.

Ранее журнал EDM Sauce сообщил, что стрельба началась около 02.00 (11.00 мск). В ее результате, по разным данным, погибли от пяти до 12 человек. По сведениям издания, было зафиксировано по меньшей мере восемь выстрелов. Согласно предварительным данным, произошедшее не было террористическим актом.