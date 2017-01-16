Лавров рассказал, что затрудняет решение палестинской проблемы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Отсутствие единства в рядах основных политических сил и движений Палестины затрудняет решение проблемы этой ближневосточной страны, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
При этом он подчеркнул, что РФ является "принципиальным и последовательным сторонником восстановления палестинского единства, преодоления раскола, который произошел 10 лет назад".
"В конце концов вас всех, как мы понимаем, объединяет общая цель — создание независимого, жизнеспособного палестинского государства, которое живет в мире и безопасности бок о бок со всеми своими соседями", — констатировал глава российского МИД.
В заключение он добавил, что в Москве приветствуют состоявшееся несколько дней назад заседание в Бейруте подготовительного комитета Палестинского национального совета, в ходе которого было принято "важное коммюнике, подтвердившее курс на консолидацию (палестинских) рядов и на формирование общими усилиями правительства национального единства".
"Очень надеемся, что сегодняшняя встреча, ваши контакты друг с другом в Москве помогут сделать так, чтобы это решение не стало еще одной декларацией, а все-таки воплощалось в практические дела", — резюмировал Лавров.