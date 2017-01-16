Лавров рассказал, что затрудняет решение палестинской проблемы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Отсутствие единства в рядах основных политических сил и движений Палестины затрудняет решение проблемы этой ближневосточной страны, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отсутствие единства негативно сказывается на решении палестинской проблемы… Мы убеждены, что для реализации неотъемлемых прав палестинского народа необходимо пойти на непростые, но востребованные сегодня компромиссы", — сказал Лавров на встрече с представителями ведущих палестинских партий и политических движений в Москве.

При этом он подчеркнул, что РФ является "принципиальным и последовательным сторонником восстановления палестинского единства, преодоления раскола, который произошел 10 лет назад".

"В конце концов вас всех, как мы понимаем, объединяет общая цель — создание независимого, жизнеспособного палестинского государства, которое живет в мире и безопасности бок о бок со всеми своими соседями", — констатировал глава российского МИД.

По словам Лаврова, "в Москве знают, что целый ряд государств в ближневосточном регионе заинтересован в том, чтобы помочь (Палестине) обрести единство". "Предпринимались попытки организации подобных встреч на региональном уровне. Как я понимаю, постепенно срочность и необходимость движения к единству начинает завоевывать умы", — считает министр.

В заключение он добавил, что в Москве приветствуют состоявшееся несколько дней назад заседание в Бейруте подготовительного комитета Палестинского национального совета, в ходе которого было принято "важное коммюнике, подтвердившее курс на консолидацию (палестинских) рядов и на формирование общими усилиями правительства национального единства".

"Очень надеемся, что сегодняшняя встреча, ваши контакты друг с другом в Москве помогут сделать так, чтобы это решение не стало еще одной декларацией, а все-таки воплощалось в практические дела", — резюмировал Лавров.