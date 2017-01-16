В Манчестере при взрыве в жилом доме пострадали пять человек

ЛОНДОН, 16 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. При взрыве, произошедшем по неизвестным причинам в жилом доме в Манчестере, пострадали пять человек, сообщает газета Manchester Evening News.

"Дом в Блэкли (входит в состав Манчестера) был почти разрушен взрывом. В настоящее время на месте работают представители экстренных служб. Сообщается о пятерых пострадавших. Полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей", — отмечает издание.

Очевидцы сообщают о том, что слышали громкий хлопок, и не исключают, что это мог быть взрыв газа.