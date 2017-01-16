Абэ хочет как можно скорее провести переговоры с Трампом

ТОКИО, 16 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы "как можно скорее" провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

"После инаугурации как можно скорее хотел бы провести переговоры", — цитирует агентство Киодо слова японского премьера в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

Первая встреча Абэ и Трампа состоялась 18 ноября в Нью-Йорке. Она длилась около полутора часов, и хотя подробности ее не разглашались, обе стороны остались довольны. Встреча с победившим кандидатом стала беспрецедентной в истории японского внешнеполитического ведомства. Ей предшествовал телефонный разговор, также состоявшийся по инициативе Токио.

Синдзо Абэ стал первым из мировых лидеров, который провел личную встречу с Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах в США. Ранее агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что следующая встреча Абэ и Трампа может состояться 27 января.

Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от 2 до 3 миллионов человек.