Премьер Молдавии отклонил требование президента отозвать посла в Румынии

КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип отклонил требование президента страны Игоря Додона отозвать посла республики в Румынии Михая Грибинчу, заявившего, что лишение бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску молдавского гражданства может быть признано неконституционным, сообщили в пресс-службе кабмина.

Ранее Грибинча в интервью румынскому порталу Digi24.ro заявил, что "шансы у этого указа (о лишении Бэсеску гражданства Молдавии — ред.) быть признанным неконституционным очень высоки".

"Премьер-министр Павел Филип получил сегодня президентский запрос с предложением отозвать чрезвычайного полномочного посла Молдавии в Румынии Михая Грибинчу. Глава кабинета министров не утвердит это требование", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдавии Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Депутат от либерально-демократической фракции в парламенте республики Григорий Кобзак обратился в Конституционный суд (КС) Молдавии с просьбой аннулировать соответствующее решение президента, однако КС отказался рассматривать этот запрос.