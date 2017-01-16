Киев передаст Таиланду новую партию танков "Оплот"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Украина на следующей неделе передаст Таиланду очередную партию танков "Оплот", полностью контакт по поставке танков перенесли на осень 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба "Укрспецэкпорта".
По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков "Оплот". "По обоюдному согласию двух сторон, сроки поставки были вынесены на осень 2017 года. Такое консенсусное решение было принято из-за военных действий на востоке Украины", — отмечает "Укрспецэкпорт".
Ранее "Укроборонпром" заявлял, что контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд, подписанный в 2011 году, будет полностью завершен до середины 2017 года.
Украина и Таиланд подписали соглашение о поставке 49 основных боевых танков "Оплот" в сентябре 2011 года. Стоимость всей партии танков, которые должны были быть поставлены в течение 2012-2014 годов, составляет 240 миллионов долларов. Тем не менее, Украине удалось поставить первую партию из пяти танков в Таиланд только в феврале 2014 года. Еще пять машин были поставлены в июне 2015 года. Третья партия "Оплотов" была отправлена заказчику в июле 2016 года.