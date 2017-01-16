Киев передаст Таиланду новую партию танков "Оплот"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Украина на следующей неделе передаст Таиланду очередную партию танков "Оплот", полностью контакт по поставке танков перенесли на осень 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба "Укрспецэкпорта".

"Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков "Оплот" в рамках контракта с Королевством Таиланд. Работа тайской делегации с приема новой партии БМ "Оплот" начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности", — говорится в сообщении.

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков "Оплот". "По обоюдному согласию двух сторон, сроки поставки были вынесены на осень 2017 года. Такое консенсусное решение было принято из-за военных действий на востоке Украины", — отмечает "Укрспецэкпорт".

Ранее "Укроборонпром" заявлял, что контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд, подписанный в 2011 году, будет полностью завершен до середины 2017 года.

Украина и Таиланд подписали соглашение о поставке 49 основных боевых танков "Оплот" в сентябре 2011 года. Стоимость всей партии танков, которые должны были быть поставлены в течение 2012-2014 годов, составляет 240 миллионов долларов. Тем не менее, Украине удалось поставить первую партию из пяти танков в Таиланд только в феврале 2014 года. Еще пять машин были поставлены в июне 2015 года. Третья партия "Оплотов" была отправлена заказчику в июле 2016 года.