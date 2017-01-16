На западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на индонезийском острове Суматра, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 12.42 понедельника по времени UTC (15.42 мск) в 18 километрах к северу от населенного пункта Кабанджахе (Kabanjahe), провинция Северная Суматра. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца. В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.