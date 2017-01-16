Экс-президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Военная прокуратура Румынии в понедельник предъявила бывшему президенту страны Иону Илиеску обвинения в преступлениях против человечности, совершенных в ходе протестов в Бухаресте в 1990 году, сообщает агентство Agerpress.
Расследование по этому делу также ведется в отношении еще ряда бывших высокопоставленных политиков, в том числе бывшего премьер-министра Петре Романа и вице-премьера Джелу Войкана Войкулеску.
В феврале и июне 1990 года правые политические группы и студенческие активисты организовали лагеря протеста в центре Бухареста, требуя отстранения бывших коммунистов. В июне протесты были подавлены после того как на оппозиционеров напали тысячи приехавших в столицу шахтеров, которые громили бюро партий и редакции газет.
В декабре 2004 года за несколько дней до истечения срока президентского мандата Илиеску помиловал Козма, отбывающего 18-летний срок за участие в шахтерских волнениях, а затем отменил решение о помиловании под давлением общественности.