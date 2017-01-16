Камбоджа на время отказалась от военных учений с США

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Власти Камбоджи временно приостановят участие в ежегодных проводимых совместно с США военных учениях, несмотря на то что подготовка к ним уже началась, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель министерства обороны генерал Чхум Сочеат (Chhum Socheath) заявил, что вооруженные силы Камбоджи не смогли бы принять участия в учениях Angkor Sentinel в должном объеме из-за двух важных мероприятий, запланированных на 2017 год, – местных выборов, которые пройдут и июне, и шестимесячной кампании по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками. По этой причине власти страны решили отказаться от участия в учениях.

Представитель посольства США в Пномпене Джей Раман подтвердил, что в 2017-2018 годах учения проводиться не будут. Он также отметил, что на другие аспекты военного сотрудничества между странами это не повлияет.