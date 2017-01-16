Япония передаст Вьетнаму шесть патрульных судов в рамках сотрудничества

ТОКИО, 16 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония намерена передать Вьетнаму шесть патрульных кораблей для поддержания усилий Ханоя по обеспечению безопасности в Южно-Китайском море.

Соответствующее заявление было сделано японским премьер-министром Синдзо Абэ в ходе его встречи с коллегой из Вьетнама Нгуен Суан Фуком, сообщило агентство Киодо . Вместе с этим стороны подчеркнули, что любые разногласия между странами должны решаться исключительно дипломатическим путем.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.