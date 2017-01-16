Осужденных российских болельщиков могут выслать из Франции 17 января

ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Двух российских футбольных болельщиков — Алексея Ерунова и Сергея Горбачева, осужденных во Франции за беспорядки на чемпионате Европы-2016, могут выслать из страны 17 января, сообщил РИА Новости российский дипломатический источник.

"Обещали, что все на завтра. И сегодня связывались, и до этого нам говорили — все завтра ожидается. Если все будет нормально, то это будет завтра", — сказал собеседник агентства.

В декабре суд удовлетворил ходатайство о выдворении из Франции Ерунова и Горбачева. Тогда же глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что они оба вернутся домой в середине января.

Российские болельщики Ерунов, Горбачев и Николай Морозов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия — Россия на Евро-2016. В сентябре суд в Провансе отклонил апелляцию Морозова. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено на 6 и 3 месяца соответственно. 30 ноября суд Прованса рассмотрел дело Морозова об условно-досрочном освобождении с выдворением, после чего фанат вернулся в Россию.