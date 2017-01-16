В Минске пройдет первое в 2017 году заседание контактной группы по Украине

МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Первое в 2017 году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в понедельник в Минске.

В ушедшем году сторонам переговоров так и не удалось решить большинство основных вопросов, которые в белорусской столице и на других площадках обсуждают уже не первый год. Среди самых проблемных из них — полное прекращение огня на линии соприкосновения, освобождение пленных, проведение местных выборов в неподконтрольных киевским властям районах Донбасса, восстановление разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Обстрелы не прекращаются

Несмотря на многочисленные призывы и договоренности, сторонам конфликта так и не удалось добиться главной цели минских переговоров — полного прекращения боевых действия. После очередного призыва ОБСЕ прекратить огонь к Новому году интенсивность стрельбы, как это бывало и ранее, стихла, но не надолго.

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил журналистам, что за минувшую неделю один человек получил ранения из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. По словам Басурина, украинские силовики осуществляют целеуказание и корректировку огня артиллерии при помощи беспилотных летательных аппаратов. В конце прошлой недели украинские силовики ночью обстреляли город Дебальцево, были повреждены линии электропередачи, без света остались около 500 домов.

В свою очередь украинские военные в пятницу сообщили о том, что за сутки их позиции на Донбассе были обстреляны 78 раз, в результате чего были ранены трое военных.

Пленные заждались

Ни одна из сторон вооруженного конфликта не высказывается открыто против обмена пленными по принципу "всех на всех", но тем не менее ожидавшегося до Нового года обмена так и не произошло. По словам представителей обеих сторон, проблема состоит в согласовании списков пленных. Разночтения относительно списков есть и у различных представителей Киева.

Несколько дней назад депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев.

"В этих списках, которые мы собрали за девять месяцев после моего возвращения, уже могут быть неточности. Кого-то могли обменять так, что никто не знал, о ком-то могут быть не точны или не полные данные… Поэтому обращаюсь ко всем людям, кому не безразлично чужое горе, давайте найдем наших ребят вместе", — написала Савченко.

Она предлагает провести обмен в три этапа: на первом — обменять всех подтвержденных сторонами пленных (по ее мнению, это 42 украинских силовика, 256 ополченцев, а также 44 украинца, находящихся в заключении в Крыму, и 102 гражданина РФ, задержанных на Украине), на втором этапе — провести розыск тех, кто был в списках, но местонахождение которых не было установлено, а на третьем этапе все те, кого не удастся найти, должны быть объявлены мертвыми или пропавшими без вести, и необходимо начать работу по розыску их захоронения, эксгумации, идентификации и перезахоронению.

В свою очередь один из представителей Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук считает, что переговоры об обмене пленными могут проходить только в рамках списков, которые обсуждаются на встречах контактной группы в Минске.

"Существует только один вариант списков — официальный, который используют представители Украины, и они никогда не публиковались. Это касается как тех переговоров, которые я веду в Москве, так и тех переговоров, которые я совместно с Ириной Геращенко (представитель Киева) веду в гуманитарной подгруппе в Минске с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)", — заявил Медведчук в интервью, которое опубликовано на сайте газеты "Аргументы и факты".

По его словам, Киев продолжает разыскивать 109 человек, установлено точное местонахождение 55 из них. Самопровозглашенная ДНР разыскивает на подконтрольной Киеву территории 494 человека, ЛНР — 458.

Работа продолжится

Несмотря на относительно скромные успехи, переговорщики полны решимости продолжить свою работу в 2017 году.

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик во время своей последней встречи с прессой высказал мнение, что тот факт, что значительное число обязательств в рамках минских соглашений не было выполнено в 2016 году, "не должно останавливать нас на пути продолжения переговоров в новом году с новыми силами и энтузиазмом".

В свою очередь представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что контактная группа сформировала план работы на 2017 год. "Мы надеемся, что реализация этого плана повысит результативность нашей работы", — заявил он.

Грызлов отметил, что в этом году контактная группа должна будет сделать важные шаги в политическом урегулировании конфликта. "Прежде всего, в реализации соответствующих пунктов минских соглашений. Таких, как введение в действие закона об особом статусе Донбасса, завершение конституционной реформы, широкая амнистия и выборы в рамках согласованного закона о выборах", — добавил он.

В свою очередь власти ДНР надеются, что у представителей Киева на переговорах по Донбассу будет более конструктивная позиция. "Мы ожидаем от украинских представителей в 2017 году ответной реакции, которая больше не будет препятствовать приходу долгожданного мира", — заявила представитель республики в политической подгруппе, исполняющая обязанности министра иностранных дел Наталья Никонорова.