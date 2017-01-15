Правительство Греции назвало недостоверной публикацию Politico про Кипр

АФИНЫ, 15 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правительство Греции опровергло публикацию европейской версии издания Politico о том, что министр иностранных дел Греции Никос Котзиас будет отстранен от дальнейших переговоров по кипрскому урегулированию за "неожиданное" требование вывести турецкие оккупационные войска с Кипра.

"В который уже раз сообщения, которые говорят о предполагаемых разногласиях между Афинами и Никосией или интерпретируют как негибкую позицию греческой стороны, лишены серьезности и надежности", — говорится в поступившем в РИА Новости комментарии пресс-службы премьер-министра Алексиса Ципраса.

"Премьер-министр Греции находится в тесном контакте и поддерживает усилия президента Кипра по справедливому и жизнеспособному решению кипрской проблемы на основе резолюций ООН, без системы гарантий и без оккупационных войск, на благо всего народа Кипра", — заявила пресс-служба.

В комментарии также отмечается, что "министр иностранных дел успешно реализует в рамках переговоров стратегию, которая была принята правительством Греции".

Издание Politico написало в воскресенье в статье под заголовком "Греческий министр обвиняется в срыве переговоров по Кипру", что на очередном раунде переговоров по воссоединению острова Грецию будет представлять премьер Алексис Ципрас, поскольку Котзиаса якобы отстранят от участия в конференции за "неожиданное" требование вывести турецкие оккупационные войска с Кипра.

Судя по статье, газета не знает, что Греция постоянно требует отмены системы гарантий для Кипра, содержащихся в договоре 1960 года, и вывода турецких войск. "Несмотря на недели челночной дипломатии между ООН, двумя кипрскими лидерами и тремя страна-гарантами, чтобы заложить основу для мирного соглашения по Кипру на переговорах в Женеве на прошлой неделе, Котзиас появился на конференции с неожиданными для Турции и турок-киприотов требованиями, в том числе о полном и быстром выводе турецких сил, и повторил их на импровизированной пресс-конференции во время перерыва в переговорах", — говорится в статье.

При этом Politico утверждает, что об отстранении министра от дальнейших переговоров "из-за жалоб ООН и других на поведение Котзиаса" ей сообщили "два чиновника". По мнению газеты, представители правительства Греции уже попытались "смягчить" позицию Афин.

Сам Котзиас назвал издание "голосом турецких хозяев" и обвинил в целом ряде искажения фактов. По его словам, удивительно, что есть СМИ, которые приветствуют тех, кто срывает согласованный процесс в Женеве.

До этого издание Politico написало, что Россия пытается подорвать процесс объединения острова, и этим "обеспокоены на Кипре". Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, который занимается кипрской проблемой более 40 лет, назвал нелепыми и несправедливыми попытки обвинить Россию в подрыве переговоров. По его словам, "очевидно, что антироссийская истерия становится заразной.