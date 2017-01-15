Число жертв бунта в бразильской тюрьме могло превысить 30 человек

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число погибших в ходе бунта в тюрьме бразильского города Натал в штате Риу-Гранди-ду-Норти в субботу могло превысить 30 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальных представителей.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

"Там, вероятно, более 30 погибших", — сообщил следователь полиции Отасилио де Медейрос.

Причиной бунта стало столкновение представителей двух противоборствующих банд, члены которых отбывают тюремные сроки. Одна из группировок ворвалась в тюремный блок, где находились представители их соперников, после чего началась массовая драка.

Министерство юстиции Бразилии информирует, что в тюрьме Натала сейчас отбывают наказание порядка 1,1 тысячи заключенных, в то время как она предназначена всего для 620 человек.

С начала января в результате бунтов в тюрьмах Бразилии убито более 100 человек. Так, по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем штата Рорайма, перед этим 60 человек погибли в ходе тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.