Спикер парламента объяснил, почему Словакия должна быть гордым государством

ПРАГА, 15 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Словакия должна быть гордым государством, иначе в ЕС не выживет, и граждане должны любить свою страну, заявил в воскресенье председатель республиканского парламента Андрей Данко, выступая по телеканалу ТВ3.
Комментируя результаты деятельности созданной почти год назад после парламентских выборов правящей коалиции из левых и правых партий, Данко назвал их эффективными и целостными, несмотря на то, что каждая из партий имеет свои, порой весьма отличные от других интересы и цели.
"Порой доходит до естественного соперничества (между партиями), никогда не будут заглажены все проблемы, но эти проблемы вполне преодолимы", — сказал спикер парламента.
"Это правительство и эта правящая коалиция сохранят свои позиции лишь в том случае, если люди почувствуют на себе, что государство о них заботится", — подчеркнул Данко.
На минувшей неделе в словацких СМИ были опубликованы результаты исследования братиславского Института финансовой политики (ИФП), согласно которым пятимиллионную республику ежегодно покидают около 15 тысяч человек, в основном, люди молодого возраста. Всего за последние 15 лет в другие страны уехали около 300 тысяч граждан Словакии, причем эта тенденция усилилась после вступления страны в состав ЕС.
Согласно прогнозу статистической службы ЕС Eurostat, Словакия по темпам старения населения в ближайшее время может выйти на первое место в Европе.