Спикер парламента объяснил, почему Словакия должна быть гордым государством

ПРАГА, 15 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Словакия должна быть гордым государством, иначе в ЕС не выживет, и граждане должны любить свою страну, заявил в воскресенье председатель республиканского парламента Андрей Данко, выступая по телеканалу ТВ3.

"Единственная возможность для сохранения функционирования Словакии заключается в уважении гражданами своего государства. Мы должны научиться любить свое государство, учиться управлять им, уважать представителей страны. Государство должно поднять голову из песка и быть гордым", — сказал Данко, добавив, что иначе Словакия в Евросоюзе не выживет.

Комментируя результаты деятельности созданной почти год назад после парламентских выборов правящей коалиции из левых и правых партий, Данко назвал их эффективными и целостными, несмотря на то, что каждая из партий имеет свои, порой весьма отличные от других интересы и цели.

"Порой доходит до естественного соперничества (между партиями), никогда не будут заглажены все проблемы, но эти проблемы вполне преодолимы", — сказал спикер парламента.

Самое главное, по словам Данко, чтобы правящая коалиция своей деятельностью приносила решение проблем сограждан. В частности, он выделил необходимость поддержки молодых людей как в трудовых, так и в бытовых вопросах.

"Это правительство и эта правящая коалиция сохранят свои позиции лишь в том случае, если люди почувствуют на себе, что государство о них заботится", — подчеркнул Данко.

На минувшей неделе в словацких СМИ были опубликованы результаты исследования братиславского Института финансовой политики (ИФП), согласно которым пятимиллионную республику ежегодно покидают около 15 тысяч человек, в основном, люди молодого возраста. Всего за последние 15 лет в другие страны уехали около 300 тысяч граждан Словакии, причем эта тенденция усилилась после вступления страны в состав ЕС.

Согласно прогнозу статистической службы ЕС Eurostat, Словакия по темпам старения населения в ближайшее время может выйти на первое место в Европе.