На ближневосточной конференции призвали избежать односторонних шагов

ПАРИЖ, 15 янв — РИА Новости. Участники завершившейся в Париже международной конференции по палестино-израильскому урегулированию призвали стороны воздержаться от односторонних действий, отметив, что такие шаги признаны не будут.

"Участники призывают каждую сторону независимо друг от друга продемонстрировать своей политикой и действиями искреннюю приверженность решению двух государств и воздержаться от односторонних действий, которые могут повлиять на ход переговоров, в том числе по Иерусалиму, границам, безопасности и беженцам", — сказано в итоговом коммюнике.

Об итогах конференции Париж намерен в ближайшее время проинформировать руководство Палестины и Израиля.

Отвечая на пресс-конференции вопрос о возможности переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, глава МИД Франции расценил это как провокацию и выразил надежду, что сделано этого не будет. "Если я правильно понял, речь идет об одностороннем решении, тогда как настолько чувствительный вопрос, как Иерусалим, может решаться только путем переговоров между сторонами. Если в конечном итоге появится мирный договор, включающий честный и справедливый ответ на вопрос Иерусалима, тогда вопрос переноса посольства будет решаться по-другому между двумя государствами. Но делать его вот так — я считаю, это провокация", — сказал Эйро.

Он выразил надежду, что вскоре после вступления в должность нового госсекретаря США им удастся встретиться, чтобы обсудить этот вопрос.