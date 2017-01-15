В Мадриде арестовали мужчину, угрожавшего прохожим ножом

МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Сотрудники испанской полиции задержали на одной из улиц Мадрида мужчину, угрожавшего прохожим холодным оружием, сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, мужчину остановил полицейский патруль и приказал ему лечь на землю. Газета отмечает, что тот не подчинился и начал кричать: "Убейте меня! Хочу, чтобы меня убили!". На место было вызвано подкрепление.

Газета также сообщает, что мужчина пытался ударить ножом полицейских во время задержания, а также нанести увечья себе. Холодным оружием оказался большой нож для резки хамона.

Стражи правопорядка предполагали, что мужчина также имеет при себе огнестрельное оружие, однако это не подтвердилось. Злоумышленника доставили в полицию, где он пройдет психиатрическое освидетельствование и будет допрошен.

Несколько дней назад мужчина открыл стрельбу в торговом центре в испанском городе Оренсе (автономное сообщество Галисия). В руках у него помимо оружия находились канистра с бензином и порох. ЧП произошло, когда в магазине были несколько покупателей. Мужчина произвел как минимум шесть выстрелов как внутри магазина, так и за пределами. Он был задержан и доставлен в полицию. Задержанный живет в этом районе и часто посещал магазин. Известно, что у него расстройство психики.

С июня 2015 года в Испании действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных.