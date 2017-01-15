На юге Англии разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в графстве Оксфордшир на юге Англии, пилот погиб, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Инцидент произошел в воскресенье в 14.35 по местному времени (18.35 мск). Самолет вылетел из аэропорта на севере графства Бакингемшир. Крушение произошло в районе природного заповедника Aston Rowant.

"К несчастью, мы констатировали смерть пилота самолета, мужчины, на месте крушения", — заявил представитель местной полиции.

В настоящее время ведется расследование произошедшего. О других жертвах и пострадавших не сообщается.