Похищенный в Афганистане сотрудник МККК из Испании освобожден

МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Сотрудник Красного Креста из Испании, похищенный в декабре в Афганистане, освобожден, сообщил МККК.
СРОЧНО: Наш коллега Хуан Карлос, похищенный почти 4 недели назад в #Афганистан, благополучно освобожден!— МККК (@MKKK) 15 января 2017 г.
"Ожидание закончилось. Наш коллега и друг, захваченный в Афганистане, вновь с нами", — говорится в сообщении МККК.
Организация поблагодарила за помощь в освобождении испанца власти Афганистана. "Мы рады, что Хуан Карлос теперь снова с нами, он жив и здоров. Его похищение было ужасным испытанием для него, для его семьи, друзей и коллег. Наша задача — чтобы Хуан Карлос благополучно вернулся домой к семье", — заявила глава афганского отделения МККК Моника Занарелли (Monica Zanarelli). Ее слова приводятся в сообщении Красного Креста, размещенном на сайте организации.
При этом Красный Крест не дает информации о личностях похитителей, их мотивах и деталях освобождения испанца.