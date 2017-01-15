Похищенный в Афганистане сотрудник МККК из Испании освобожден

МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Сотрудник Красного Креста из Испании, похищенный в декабре в Афганистане, освобожден, сообщил МККК.

СРОЧНО: Наш коллега Хуан Карлос, похищенный почти 4 недели назад в #Афганистан, благополучно освобожден! — МККК (@MKKK) 15 января 2017 г.

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Подданный Испании по имени Хуан Карлос (его фамилия не сообщается) был похищен неизвестными 19 декабря. Сотрудники организации на двух автомобилях ехали по дороге в провинции Кундуз, когда их остановили четверо вооруженных людей. Они захватили одного из сотрудников МККК в заложники, отпустив остальных. Испанец был единственным иностранцем в этой группе.

"Ожидание закончилось. Наш коллега и друг, захваченный в Афганистане, вновь с нами", — говорится в сообщении МККК.

Организация поблагодарила за помощь в освобождении испанца власти Афганистана. "Мы рады, что Хуан Карлос теперь снова с нами, он жив и здоров. Его похищение было ужасным испытанием для него, для его семьи, друзей и коллег. Наша задача — чтобы Хуан Карлос благополучно вернулся домой к семье", — заявила глава афганского отделения МККК Моника Занарелли (Monica Zanarelli). Ее слова приводятся в сообщении Красного Креста, размещенном на сайте организации.

При этом Красный Крест не дает информации о личностях похитителей, их мотивах и деталях освобождения испанца.