Снегопад оставил без электричества более 3,5 тысяч домов на Корсике

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 3,5 тысяч домов остались без электричества из-за сильных снегопадов на французском острове Корсика, передает радиостанция Europe 1.
По данным радиостанции, всего в 12 департаментах страны была объявлена оранжевая угроза в связи с непогодой, включая столичный регион. Сообщалось о возможных заморозках, снегопаде, а также осложненном движении автотранспорта.
L'île de beauté sous la neige. Magnifiques photos de la Balagne, Haute Corse, Bastelica etc… #Neve #Corse Crédit; Fb Corsica Meteo pic.twitter.com/KVNs0kY5S9— Sophie Colombani (@ASophie_MM) 15 января 2017 г.
Кроме того, в результате ДТП в департаменте Луара на востоке страны погибла пожилая семейная пара. Сотрудники спасательных служб обнаружили автомобиль в реке, которая впадает в плотину Рушен (Rouchain). Предположительно, водитель потерял управление из-за скользкой дороги, и автомобиль сорвался в воду.
La #Corse sous la #neige, 15 #Janvier 2017 #Corsica #Photography #winter #Snow pic.twitter.com/iNlxttpBhQ— Jihem Falcucci (@directinfolive) 15 января 2017 г.
Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погода представляет серьезную угрозу: при шквалистых ветрах, ливнях, грозах, граде, жаре, морозах, метелях и снегопадах — явлениях, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также человеческим жертвам.