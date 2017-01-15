Снегопад оставил без электричества более 3,5 тысяч домов на Корсике

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 3,5 тысяч домов остались без электричества из-за сильных снегопадов на французском острове Корсика, передает радиостанция Europe 1.

По данным радиостанции, всего в 12 департаментах страны была объявлена оранжевая угроза в связи с непогодой, включая столичный регион. Сообщалось о возможных заморозках, снегопаде, а также осложненном движении автотранспорта.

L'île de beauté sous la neige. Magnifiques photos de la Balagne, Haute Corse, Bastelica etc… #Neve #Corse Crédit; Fb Corsica Meteo pic.twitter.com/KVNs0kY5S9 — Sophie Colombani (@ASophie_MM) 15 января 2017 г.

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Днем в воскресенье метеорологи сняли оранжевую угрозу для Корсики. В департаменте Верхняя Корсика в ближайшие пару дней ожидается ухудшение погоды. По данным французской энергетической корпорации EDF, сотрудники компании с трудом могут проехать до мест, где необходимы восстановительные работы, поскольку снегопад серьезно затруднил движение. Для проведения некоторых ремонтных работ использовался вертолет.

Кроме того, в результате ДТП в департаменте Луара на востоке страны погибла пожилая семейная пара. Сотрудники спасательных служб обнаружили автомобиль в реке, которая впадает в плотину Рушен (Rouchain). Предположительно, водитель потерял управление из-за скользкой дороги, и автомобиль сорвался в воду.

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Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погода представляет серьезную угрозу: при шквалистых ветрах, ливнях, грозах, граде, жаре, морозах, метелях и снегопадах — явлениях, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также человеческим жертвам.