В Болгарии птичьим гриппом заразились более 430 тысяч птиц

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Власти Болгарии зарегистрировали 63 очага птичьего гриппа по всей стране, заражены более 430 тысяч птиц, большинство из которых были усыплены, сообщила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия страны Десислава Танева.

Агентство Novinite передает, что больше всего случаев заражения птицы было зафиксировано в районе города Пловдив. Основная часть зараженной птицы – утки, в последнее время болгарские фермеры разводят ее чаще из-за увеличения экспорта фуа-гра.

По словам Таневой, главная причина вспышки заражения – несоблюдение гигиенических норм на фермах по разведению птицы. Власти страны выделили около 1 миллиона левов (около 540 тысяч долларов) на решение этой проблемы, однако отмечается, что эта сумма вырастет в пять раз.

По мнению экспертов, из-за эпидемии цены на яйца возрастут минимум на 10%.