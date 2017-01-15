Каир отметил важность создания ЗСТ с Евразийским экономическим союзом

КАИР, 15 янв — РИА Новости. Каир придает важность созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье на встрече белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Белорусский лидер прибыл в египетскую столицу в воскресенье. В рабочей резиденции египетского президента в присутствии глав государств были подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами, среди них: меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничеств, а также договор о выдаче и договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам.

"Хочу подтвердить важность, которую придает Египет созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), благодаря которой возрастет товарооборот между двумя сторонами (Минском и Каиром)", — сказал египетский президент.

Дипломатические отношения между Белоруссией и Египтом установлены в 1992 году. В июне 1998 года состоялся официальный визит в Египет президента Белоруссии, а в сентябре 2015 года состоялась встреча президентов двух стран в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее торговый представитель РФ в Египте Федор Лукашин заявил РИА Новости, что страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение 2016 года подготовят заключение по проекту зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом.