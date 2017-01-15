Межкипрские переговоры по безопасности планируют завершить в январе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Встреча участников рабочей группы по вопросам безопасности в рамках кипрского урегулирования продлится не более трех дней, после нее может состояться еще один раунд переговоров на высоком уровне, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к турецкой стороне.

"Мнения сходятся к тому, что (сессия рабочей группы) не должна продолжаться больше двух-трех дней", — заявил агентству источник. По его словам, после переговоров в рамках рабочей группы может состояться новая встреча политиков, возможно на "более высоком" уровне, чем уровень глав МИД. "Все это должно состояться в течение января", — добавил источник.

В Женеве 12 января завершились межобщинные переговоры и международная конференция под эгидой ООН с участием стран-гарантов и ЕС. Согласно официальному заявлению ООН, участники межкипрских переговоров договорились о том, что дискуссии продолжатся. В частности, 18 января состоится заседание рабочей группы на уровне заместителей (переговорщиков), она определит конкретные вопросы и инструменты, которые будет необходимо обсудить. После оценки работы группы конференция по Кипру продолжится на политическом уровне. Параллельно будут продолжены переговоры между общинами.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция.