Власти Британии пока не приняли решения по механизмам контроля за миграцией

ЛОНДОН, 15 янв – РИА Новости, Мария Табак. У британского правительства пока нет четкой позиции по вопросу об иммиграционной политике после Brexit, заявил в интервью немецкому Welt канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Филип Хаммонд.

"У нас нет пока жесткой позиции касательно того, какого рода иммиграционный контроль мы выберем. Но мы знаем, что референдум (на котором британцы проголосовали за выход из ЕС) ясно дал понять, что мы должны контролировать миграционную политику. Поэтому правительство примет решение относительно того, как мы будем контролировать миграцию в Великобританию", — сказал Хаммонд.

Он подчеркнул, что это решение будет отвечать интересам британцев, но одновременно оно не будет означать, что европейцы лишатся возможности работать в Великобритании.

"У нас работают более трех миллионов европейских мигрантов… Поэтому очевидно, что для функционирования нашей экономики необходимо, чтобы люди приезжали и работали. Так что мы будем действовать, исходя из прагматичных с точки зрения экономики соображений. Но у нас должен быть полный контроль. В настоящий момент у нас нет никакого контроля, не больше, чем у Германии", — отметил Хаммонд.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявит, что правительство готово вывести страну из состава единого рынка, Таможенного союза, а также из-под юрисдикции Европейского суда, сообщили в субботу вечером британские СМИ.