Главы МИД Южной Кореи и Ирака во вторник обсудят сотрудничество стран

ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Главы МИД Южной Кореи и Ирака проведут 17 января встречу в Сеуле, в ходе которой стороны обсудят пути расширения экономического сотрудничества и подпишут меморандум о взаимопонимании по совместным исследованиям.

По данным агентства Ренхап, основными вопросами для обсуждения Юн Бен Се и Ибрагима аль-Джаафари станут ситуация на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, аспекты подготовки дипломатов, а также расширение двусторонних экономических отношений.

В ходе визита у главы МИД Ирака также намечены встречи с исполняющим обязанности президента Южной Кореи премьер-министром Хван Гё Аном и представителями бизнес-кругов.