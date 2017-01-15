РФ надеется наладить контакты с США в борьбе с терроризмом, заявил Патрушев

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия рассчитывает, что в 2017 году удастся наладить конструктивные контакты с США по борьбе с международным терроризмом, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"К сожалению, администрация Барака Обамы больше говорила, чем взаимодействовала с нами. В конечном итоге это свело на нет эффективность сотрудничества с США на антитеррористическом направлении. Рассчитываем, однако, что в 2017 году нам удастся наладить конструктивные контакты с американскими партнерами", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

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