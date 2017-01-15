В США закроется один из старейших цирков мира

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американский цирк Ringling Brothers and Barnum & Bailey, один из старейших в мире, закроется в мае после 146 лет работы, сообщает теле радиокорпорация Би-би-си.

"После долгих размышлений и процесса оценки, моя семья и я приняли трудное бизнес-решение — Ringling Bros and Barnum & Bailey проведет финальные шоу в мае" — говорится в заявлении Кеннета Фельда, руководителя компании Feld Entertainment, которая владеет цирком с середины XX века.

В заявлении отмечается, что причиной закрытия послужил спад продаж билетов, не в последнюю очередь вызванный тем, что в выступлениях перестали принимать участие слоны. Вкупе с текущими расходами это сделало бизнес убыточным.

The company that owns the Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus has announced it will close in May, ending a 146-year run. pic.twitter.com/18JrNz0ywi — CFAX1070 (@cfax1070) 15 января 2017 г.

​В мае 2016 года после многих лет судебных тяжб с защитниками живой природы цирк отказался от программы со слонами, а животные были направлены в заповедник в штате Флорида, сообщает Би-би-си.

Ringling Brothers And Barnum & Bailey Circus Shuts Down After 148 Years https://t.co/uiJJiFe9wS pic.twitter.com/5gFmgRfqW1 — Roosh V Forum (@rooshvforum) 15 января 2017 г.

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